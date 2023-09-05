Карельских пенсионеров приглашают на бесплатные компьютерные курсы

После летних каникул в Петрозаводске возобновятся компьютерные курсы для пожилых людей. Осваивать ПК и возможности портала госуслуг они будут бесплатно. Занятия в одной группе начнутся с 18 сентября, во второй – со 2 октября.

Учиться работать с компьютером начинающие пожилые юзеры и инвалиды будут в течение двух недель. Занятия будут проходить в Кооперативном техникуме на Первомайском проспекте и в Карельском институте развития образования на ул. «Правды». Приезжие из районов Карелии смогут разместиться в общежитии Карелреспотребсоюза.

Записаться на курсы можно в любой клиентской службе регионального соцфонда или в отделении на ул. Кирова. Для записи на обучение в Карельском институте развития образования нужно звонить по номеру +7981-400-1860. // фото freepik.com/ prostooleh