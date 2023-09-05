Рождаемость и смертность снизились в Карелии

Карелиястат опубликовал данные об изменении численности населения республики в первом полугодии 2023 года. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, в январе-июне в Карелии родились 2143 ребенка (годом ранее в тот же период - 2163). Умерли 4337 человек (5336 - в 2022 году). Таким образом, снижаются и рождаемость, и смертность.

В первом полугодии в Карелию переехали на ПМЖ 7257 человек. Навсегда покинули республику 7062 жителя. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo