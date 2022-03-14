Начальник увидел объявление о продаже и так узнал о краже со стройки

Руководитель специализирующейся на строительстве жилых домов организации просматривал популярный сайт объявлений и с удивлением обнаружил, что кто-то продает его собственный электроинструмент. Этот комплект 42-летний мужчина недавно лично отвез на строительный объект, сообщили в МВД Карелии.

Руководитель тут же поехал в одну из деревень Прионежья, где велась стройка. Он убедился, что на площадке нет торцовочной пилы, двух циркулярных пил, шлифовальной машинки и технического фена. Он оценил материальный ущерб в 29 500 рублей.

Сотрудники угрозыска установили, что к краже причастен один из работников - 34-летний ранее судимый петрозаводчанин.

Он признался, что продал инструменты за 10 тысяч рублей, а деньги потратил на покупку алкоголя. Часть похищенного полицейские изъяли, сейчас устанавливают место сбыта остальных электроинструментов. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: MasterTux/pixabay.com