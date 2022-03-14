Петрозаводское предприятие оштрафовано на крупную сумму

Сначала арбитражный суд, а затем в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставили в силе постановление карельского управления Россельхознадзора в отношении петрозаводского предприятия за недостоверное декларирование продукции.

Проведенная ведомством в 2021 году проверка выявила нарушение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в одном из госучреждений. Было установлено, что партия гречи поступила в организацию с документами, где указывались недостоверные данные о качестве продукции.

«Действие декларации о соответствии было прекращено по предписанию управления. Фасовщиком крупы являлось также петрозаводское предприятие, которое 20 января было оштрафовано на 100 тысяч рублей»,

- сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Не согласившись с вынесенным решением, руководство предприятия-нарушителя обратилось сначала в Арбитражный суд, а затем в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако суды поддержали постановление Россельхознадзора. В итоге фасовщику придется выплатить крупную сумму, вдобавок его должностное лицо привлечено к административной ответственности – назначен штраф 15 тысяч рублей. Фото: pixabay.com/ru