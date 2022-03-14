Карельские водители 250 раз нарушили правило перевозки детей

С 14 по 25 марта автоинспекторы Карелии возьмут под особый контроль перевозку детей в автотранспорте, сообщили в региональном ГИБДД. Связано это с большим количеством нарушений на дорогах.

За январь-февраль в республике было зафиксировано порядка 250 нарушений правил перевозки детей. Как отмечают автоинспекторы, мужчины в 3,5 раза чаще допускают подобные нарушения, чем женщины – 196 и 53 соответственно.

Кроме того, за первые два месяца года на дорогах республики в ДТП пострадали 16 детей. В ведомстве сообщили, что показатели этого года в два раза выше прошлогодних. Чаще всего дети получают травмы, являясь пассажирами автотранспорта – в 9 происшествиях пострадали 11 юных пассажиров. Фото: vk.com/gibddkareliya