Петрозаводчанин пытался вынести из магазина товары в рукаве

В выходные сотрудники вневедомственной охраны в Петрозаводске четырежды выезжали по тревоге. Каждый раз росгвардейцев вызывали в гипермаркеты карельской столицы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 13 марта задержали 25-летнюю и двоих 32-летних петрозаводчан. Один пронес мимо кассы автомобильные ароматизаторы, спрятав их в рукаве куртки. Другой похитил кроссовки.

Общая сумма ущерба превысила три тысячи рублей. Всех правонарушителей передали полицейским для разбирательства.

Ранее росгвардейцы задержали 54-летнего жителя Петрозаводска, который похитил элитный алкоголь. Оказалось, мужчина находится в розыске. Его тоже доставили в отделение полиции. // Фото: источник