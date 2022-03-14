Брат вмешался в семейные отношения сестры и заработал уголовное дело

Житель Карелии вмешался в семейные отношения своей сестры и заработал себе уголовное дело. В полицию на него заявил 39-летний супруг.

В полиции выяснили, что пара поссорилась, разъехалась, супруги продолжали общаться и в итоге решили снова жить вместе. Об этом узнал 25-летний брат женщины, рассказали в пресс-центре МВД. Молодой человек пришел домой к мужу сестры и потребовал, чтобы тот не приближался к своей жене ни на метр. Затем, по версии полицейских, молодой человек ударил мужчину по лицу и скрылся.

Молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за побои. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело. Молодой житель Кемского района признался. (фото pixabay.com, ToNic-Pics)