На железнодорожных переездах Карелии проводят внезапные рейды

С начала года на железнодорожных переездах Карелии проведено 25 внезапных рейдов. Было проверено 600 водителей транспортных средств. Проверки ведутся совместно работниками дистанций пути с представителями ГИБДД, рассказали в пресс-центре Октябрьской ЖД.

Главной причиной происшествий на железнодорожных переездах, по статистике, остается невнимательность самих водителей и нарушения ими правил ПДД. С начала года в районе Петрозаводска произошло одно дорожно-транспортное происшествие. Низкая статистика связана с регулярными профилактическими мероприятиями, считают специалисты.

«Наша задача – выявить или предотвратить нарушения водителями правил при пересечении автомобилем путевой инфраструктуры», - отметили в пресс-центре.

Кроме того, работниками хозяйства пути дополнительно проводятся постоянные проверки технического состояния самих переездов, корректной работы систем и устройств. Фото: pixabay.com/ru.