Петрозаводские ветераны участвовали в фотосессии

Подопечные Петрозаводского дома-интерната для ветеранов приняли участие в фотосессии в рамках проекта «От человека человеку», стартовавшего в конце 2021 года. Завершится он фотовыставкой, которая пройдет с 11 апреля по 11 мая на набережной Петрозаводска.

Инициатором выступила волонтер Полина Перовская – победитель конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» Благотворительного фонда Владимира Потанина, получившая грант на реализацию проекта «Сила маленьких шагов». А один из лучших фотографов города Алексей Гайдин провел благотворительную фотосессию с ветеранами, чьи 20 портретов будут размещены на экспозиции.

«Цель выставки – привлечь внимание общественности к данной возрастной категории людей, их проблемам и потребностям. В ходе реализации проекта ветераны получили эмоциональную, психологическую и рекреационную поддержку в виде мастер-классов, выездных мероприятий. А мы – знакомство с их мудростью», - рассказали организаторы. Фото: soc.gov.karelia.ru.