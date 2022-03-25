25 марта 2022, 09:23
Суточное число зараженных коронавирусом в Карелии снова выросло
В нашей республике подтверждены еще две смерти от Covid-19
За последние сутки в Карелии выявлены 103 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее их было 99. Среди новых заболевших 20 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.
Из числа новых инфицированных 13 человек находятся в состоянии средней тяжести, 3 человека - в тяжелом состоянии.
В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще трех пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1449. Фото pixabay.com/MintBlack4u