Суточное число зараженных коронавирусом в Карелии снова выросло

За последние сутки в Карелии выявлены 103 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее их было 99. Среди новых заболевших 20 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 13 человек находятся в состоянии средней тяжести, 3 человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще трех пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1449. Фото pixabay.com/MintBlack4u