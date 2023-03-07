07 марта 2023, 08:16
На юге Карелии пожар уничтожил частную баню
Пожарные справились с огнем за 10 минут
Сообщение о возгорании частного строения в поселке Салми Питкярантского района поступило на пульт дежурного вчера в 16.07. Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут. Но к этому времени внутренние помещения уже были объяты пламенем.
Распространение огня удалось остановить в течение десяти минут, после чего пожар ликвидировали полностью.
В результате были повреждены внутренние помещения на площади 15 кв. м. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. / Фото: pixabay.