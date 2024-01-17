На трех магистралях Петрозаводска ночью будут убирать снег

В ночь со среды на четверг в Петрозаводске запланированы работы по уборке снега на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Так, автовладельцев просят убрать свои транспортные средства с улицы Ровио (четная сторона), улицы Древлянка (четная сторона) и с проспекта Ленина.

В ведомстве попросили водителей обращать внимание на установленные знаки. Мешающие работе техники автомобили будут эвакуированы на специализированную стоянку. // Фото: freepik.com / kaboompics