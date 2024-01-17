Чебурашка в новогодние праздники побила рекорд и в телевизоре

Доля смотрения фильма «Чебурашка» 1 января 2024 года составила 20,7 %. Это абсолютный рекорд на ТВ в прошедшие новогодние каникулы. Для сравнения: поздравление президента смотрели, в основном, на Первом канале и канале «Россия 1» с долей телесмотрения 18,1 % и 17,9 % соответственно, сообщает пресс-служба компании «Триколор».

Любимое кино для просмотра 31 декабря — «Ирония судьбы, или С легким паром!» — в этот раз уступило лидерство другим фильмам: «Бриллиантовой руке», «Джентльменам удачи» и кинокартине «Любовь и голуби».

В топ-20 программ на федеральных каналах с 31 декабря по 2 января вошли новогодние музыкальные программы и отечественные фильмы. В лидерах — «Песни от всей души» и «Песня года», «Конек-Горбунок», «Холоп», «Морозко», «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Иван Васильевич меняет всё», «Москва слезам не верит».

Также большой интерес телезрителей вызвали фильмы киностудии «Ленфильм»: «Иван Бровкин на целине» и «Максим Перепелица», «Варвара-краса, длинная коса» и «Полосатый рейс». // Фото: фрипик.