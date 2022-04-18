18 апреля 2022, 19:01
На наделе возобновятся пассажирские перевозки с Казахстаном
Курсирование поездов, приостановленное два года назад, откроют 20 апреля
Приостановленные два года назад из-за пандемии пассажирские железнодорожные перевозки между Россией и Казахстаном возобновятся с 20 апреля, передает tass.ru сообщение РЖД.
«В расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года», - сообщает пресс-служба компании.
В сообщении также говорится, что в ближайшее время в расписание вернутся шесть составов. Со среды перевозить пассажиров начнет поезд № 625/626 Атырау-Астрахань. Фото: pixabay.