В Карелии вновь отрабатывали тактику тушения лесных пожаров

На базе Петрозаводского авиаотделения в «Песках» прошел третий этап командно-штабных учений по тушению условного лесного пожара. В тренировке приняли участие сотрудники региональных ведомств – минприроды, МЧС, МВД, лесничества, а также Центра авиационной охраны, лесничеств, и волонтеры. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

По легенде учений пожар произошел на площади 25 га и угрожал промплощадке ДОК «Калевала». Участники тренировки слаженно сработали и локализовали все очаги возгорания.

Специалисты отметили, что именно такие тактические наработки в дальнейшем дают положительный эффект при тушении крупных лесных пожаров. Они также добавили, что все силы и средства, которые могут быть задействованы в ЧС, сейчас приводятся в полную готовность и будут использованы в пожароопасный период. Фото: gov.karelia.ru.