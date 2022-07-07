07 июля 2022, 16:11
На Каменном карьере перекроют выезд к Утюгу
Изменения схемы движения поможет снизить загрязнение территории
На Каменном карьере въезд к Утюгу с Кооперативной улицы теперь будет закрыт для автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска, нововведения призваны снизить загрязнение территории и сделать отдых горожан у воды безопаснее.
«Водителей просим быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения»,
- предупредили в городской в администрации. Фото: petrozavodsk-mo.ru.