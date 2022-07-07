Работы Кандинского возвращаются в российские музеи

Российскую границу прошли выставочные предметы, принадлежащие государственным музеям из Санкт-Петербурга и Москвы. Шедевры русского художника Василия Кандинского, стоявшего у истоков абстракционизма, вернулись из итальянского Ровиго, где они участвовали в экспозиции.

«На Василеостровском таможенном посту завершены таможенные операции в отношении экспонатов, принадлежащих Государственному Русскому музею, Третьяковской галерее и Музею Изобразительных Искусств им. А.С. Пушкина. Культурные ценности прибыли в Санкт-Петербург после участия в выставке «Василий Кандинский – от фигуративного к абстрактному искусству» в Италии»,

- сообщил пресс-секретарь Санкт-Петербургской таможни Павел Гусев.

Всего груз насчитывал 49 картин. Фото: sztu.customs.gov.ru.