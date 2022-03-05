На Госуслугах появился раздел для застрявших за границей россиян

Форма обратной связи с российскими туристами, застрявшими за границей из-за введенных санкций, появилась на портале Госуслуг. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

С помощью специального раздела россияне могут передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете. Эти сведения помогут Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой.

Работа по организации вывозных рейсов продолжается. Туристам, у которых нет времени ждать, рекомендуют рассмотреть варианты возвращения домой через третьи страны. В частности, это могут быть рейсы иностранных авиакомпаний, поезда и автобусы.

«Петрозаводск говорит» рассказывал, как выбираются жители Карелии с заграничного отдыха. (фото Владимир Трефилов, rg.ru)