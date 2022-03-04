Охота к перемене мест: «Если новости не смотреть, то обычный отдых»?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Закрытие перелетов в большинство стран мира для многих российских туристов оказалось полной неожиданностью. Мы попытались выяснить, как выбираются жители республики из «объятий» заграничного отдыха, и осталось ли у них желание путешествовать в столь непростое время.

В карельском управлении по туризму сообщили, что жители республики, которые приобретали путевки у туроператоров, постепенно возвращаются домой и проблем с тем, как добраться до республики, у них нет. Действует программа «Турпомощь». Если возникли сложности с вылетом, следует обратиться за помощью через мобильное приложение «Помощник туриста». Заместитель руководителя управления по туризму Мария Кушнир сказала, что у организованных туристов проблем с возвращением в Карелию нет. Все вопросы они решают с турагенствами, у которых приобрели путевки. Самостоятельные туристы за помощью в управление пока не обращались.

Мало того, отметила Мария Кушнир, туристы продолжают вылетать на отдых в Египет и Турцию, которые открыты для россиян. По ее словам, 2 марта ее знакомая вылетела на отдых в Египет. Путевка была приобретена заранее. Правда, лететь пришлось семь часов. Напомним, из-за спецоперации в Украине многие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов, а Россия в качестве ответной меры запретила перелеты для авиакомпания 36 стран.

С какими вопросами сталкиваются в туристических агентствах Петрозаводска и каким представляется нынешний туристический сезон?

В туристической компании «Меридиан» сообщили, что их туристы не столкнулись со сложностями при возвращении в Карелию.

«У нас возникли проблемы с туристами, которые не смогут вылететь по оплаченным путевкам. Это следующие направления: Венгрия, Доминикана и Куба. Из-за того, что небо над Европой закрывается, чартерные авиакомпании отменили рейсы до 28 марта»,

- сказала сотрудница турагентства Инга.

По ее словам, эту новость клиенты, которые планировали путешествие, восприняли негативно. Но, пережив пандемию, туристы понимают, что вернуть деньги за несостоявшиеся поездки будет непросто. Поэтому многие соглашаются на замену направления, чтобы не потерять деньги.

Относительно того, что ждет туристический бизнес в ближайшее время, Инга заметила: «Мы, честно говоря, не знаем, что нам делать». Туманным представляется даже ближайшая перспектива курортов Краснодарского края, так как закрыты многие южные аэропорты. Осталась железная дорога. Но, по мнению Инги, добираться поездом может быть тоже небезопасно, так как маршруты проходят близко к приграничным территориям.

«Все будет понятно чуть позже. Но пока люди не бронируют туры, да и мы не готовы бронировать туры на лето. Мы не хотим рисковать денежными средствами клиентов. Мы понимаем, что туроператоры - надежные, но все может быть»,

- сказала Инга.

В турагентстве «Марко Поло» сообщили, что их туристов тоже вывозят.

В туристическом агентстве «Сказка тур» не волнуются за возвращение туристов в Карелию.

«У нас, наоборот, многие стремились к тому, чтобы успеть вылететь, понимая, что их вернут. Моя коллега сейчас находится за границей в Мексике. Отдыхает хорошо, никаких трудностей не возникает, к русским относятся нормально. В принципе, если новости не смотреть, то обычный отдых»,

- сказала Александра.

По ее словам, больше переживают те, кто не смог вылететь. «Туроператоры сразу же не смогут вернуть деньги. Предложенные альтернативы, связанные с переносом туров на другие направления, не всех устраивают. Проблемы возникли во всем Карибском бассейне — Куба, Мексика, Доминикана. Все это закрыто, будут только вывозные рейсы», - объяснила сотрудница турфирмы.

Как реагируют клиенты на отмену туров?

«Кто-то относится с пониманием, другие даже рады, что рейс отменили, чтобы не волноваться по поводу возвращения, есть те, кто переживает и собирается направить претензию туроператору на возврат денежных средств. По закону, туроператоры должны вернуть денежные средства в течение 10 дней. Но, скорее всего, с этим будут сложности, так как очень много аннулирований туров из-за закрытия стран. И туроператоры не виноваты, и мы не виноваты, и люди переживают. Вот такая ситуация. Предложенные альтернативы не всех устраивают. Можно полететь в Египет, в Эмираты, на Мальдивы. Но не все операторы переносят денежные средства по старому курсу. Например, за Кубу у туристов было заплачено 140 тысяч рублей. Они могли бы перенести отдых на Мальдивы с небольшой доплатой. Но туроператор требует переноса только в рублях, а из-за изменения курса это уже совсем другая сумма получается»,

- рассказала Александра.

При раннем бронировании, добавила сотрудница турагентства, туристов сейчас предупреждают, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. «Есть те, кто продолжает заранее бронировать туры. Но есть клиенты, кто даже отменяет поездку в Сочи, запланированную на август. Многие переживают, но мы объясняем, что пока у нас есть время подождать. По России у нас есть право без штрафных санкций отменить поездку за месяц. Ведь если все будет нормально, то отменив тур сейчас, летом по нынешней цене уже будет не уехать», - сказала она.

Турагентство продало тур в Калининград по программе «Туристический кэшбэк». Пока, по словам Александры, перелет не отменен: «После ковидных ограничений нам удалось возобновить туристический поток. Люди верили в светлое будущее, и такого никто не ожидал. Будем переориентироваться. Уже приходят запросы на отдых на Алтае. Все-таки люди планируют отпуск. Кто-то говорит, что поедет в Крым. Все зависит от настроения людей, от того, как они воспринимают ситуацию».

В турфирме "Панорама Петрозаводск" отметили, что постоянно меняется информация, и что-то определенное сказать сложно. "На ближайшие даты, если направление открыто, туры отменять очень сложно. По закону туроператор начисляет фактически понесенные расходы. На ближайшие даты туристы все же планируют улететь. На перспективу есть единичные аннулирования", - сказала сотрудница турфирмы Анна. По ее словам, те, кто приобрел туры в страны Карибского бассейна, пока обдуывают альтернативные предложения. Прогнозы, отметила она, делать очень сложно: "К сожалению, очень тесно связаны политика и туризм".

Ситуация на туристическом рынке меняется с пугающей быстротой. Во время написания этой статьи стало известно, что авиакомпания S7 Airlines отенила все международные рейсы.