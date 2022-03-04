Перевозчики Петрозаводска повинились за решение поднять цены на проезд

Уведомление о повышении стоимости проезда в автобусах Петрозаводска было ошибкой. Сами же перевозчики назвали его «непродуманным и эмоциональным решением», сообщил мэр Владимир Любарский.

Он рассказал, что представители транспортных предприятий объяснялись с руководством городской администрации и прокурором на совещании 4 марта.

Напомним, уведомление о резком повышении стоимости проезда с 15 марта мэрия получила на днях. Услышав о билетах за 48 и 50 рублей, петрозаводчане стали возмущаться в соцсетях. Вскоре перевозчики отказались от своего намерения.

- В нашем случае перевозчики просто поставили нас перед фактом, не спрашивая нашего мнения и проигнорировав дальнейшую реакцию горожан, - отметил Любарский.

Скорее всего, руководство транспортных компаний «поправили» в намерении оптимизировать баланс. Во всяком случае, на совещании им отчетливо донес свою позицию прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев.

Он отметил, что заявленное повышение цен вызвало рост напряженности в социальных сетях и в обществе в целом. Его приняли без учета возможных последствий и ситуации в стране.

- В этих обстоятельствах прокуратура должна реагировать соответствующим образом, защищая интересы горожан, сказал Кокорев. - Прокуратура имеет возможность оценить законность и обоснованность решений перевозчиков, организовав проверку деятельности любого предприятия.

Любарский также заявил, что в Петрозаводске нужно создать диспетчерскую службу, единую для всех автобусных маршрутов.

- У горожан должна быть возможность оперативно связаться с дежурным и получить ответ на свои вопросы, оставить жалобу или заявку, - объяснил он.

Также компании-перевозчики должны рассказывать о своей работе в СМИ и социальных сетях, считает мэр.