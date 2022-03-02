Стоимость проезда в автобусах Петрозаводска резко повысится

Перевозчики Петрозаводска намерены резко повысить стоимость проезда в автобусах. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

По информации градоначальника, уже с 15 марта стоимость проезда на маршрутах №2, 5, 8, 21, 22, 4, 14, 12, 10, 19 должна вырасти до 48 рублей. А на маршрутах №17, 27 и 29 - до 50 рублей.

Любарский подчеркнул, что перевозчик самостоятельно принимает решение о повышении тарифа и лишь извещает об этом мэрию. Предлагаемый размер повышения глава карельской столицы назвал беспрецедентным.

«Какие бы ни были сложности у перевозчиков - населению все равно сложнее. С такими цифрами мы согласиться на можем. Инструментов влияния на ситуацию у мэрии немного - мы это не раз обсуждали. Завтра направим обращение в УФАС, пригласим перевозчиков на разговор. Рассчитываю на поддержку органов прокуратуры, ГИБДД, Минтранса, других уполномоченных органов», - заявил глава города. Фото pixabay.com/marsjo