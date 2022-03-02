Жителей Карелии просят называть магазины, в которых взлетают цены

Центр управления регионом РК за сутки принял восемь обращений от жителей республики, большинство из которых касаются резкого роста цен. Об этом говорится в сообщении ЦУР.

Неравнодушные жители Карелии отмечают, что в некоторых магазинах цены выросли на 20-30%. В связи с этим сотрудники Минэкономразвития РК просят людей в своих обращениях указывать адреса торговых точек, где зафиксирован взрывной рост цен.

«Для того, чтобы направить материалы в Карельский УФАС России, необходимо указать точный адрес торгового объекта и конкретную информацию по нарушению», - рассказали в Минэкономразвития. Фото pixabay.com/StockSnap