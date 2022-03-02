02 марта 2022, 20:36
Жителей Карелии просят называть магазины, в которых взлетают цены
ЦУР принимает сообщения о росте цен на 20-30% в некоторых торговых точках
Центр управления регионом РК за сутки принял восемь обращений от жителей республики, большинство из которых касаются резкого роста цен. Об этом говорится в сообщении ЦУР.
Неравнодушные жители Карелии отмечают, что в некоторых магазинах цены выросли на 20-30%. В связи с этим сотрудники Минэкономразвития РК просят людей в своих обращениях указывать адреса торговых точек, где зафиксирован взрывной рост цен.
«Для того, чтобы направить материалы в Карельский УФАС России, необходимо указать точный адрес торгового объекта и конкретную информацию по нарушению», - рассказали в Минэкономразвития. Фото pixabay.com/StockSnap