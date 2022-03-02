Как военная спецоперация отразилась на мигрантах из России за рубежом

Текст: Антонина Кябелева, Хельга Белянцева

В последние дни все сложнее о чем-то думать и говорить, кроме как о спецоперации на территории Украины, которую ведет наша страна. Очевидно, что журналисты, находящиеся в Карелии, ограничены в своих возможностях освещать события на территории сопредельного государства. Но мы можем посмотреть на происходящее глазами наших соотечественников, которые оказались в разных странах мира и оттуда наблюдают за тем, что происходит на Украине. Как изменилась их жизнь? Изменилось ли отношение к мигрантам из России со стороны коренного населения? О чем думают и говорят по разные стороны разных границ?

Среди наших собеседников были те, кто давно живет на Западе и органично вписался в местное сообщество, и те, кто уехал из России совсем недавно, успешные и не очень, совсем молодые и люди пенсионного возраста. Не все охотно делились своими размышлениями, один мужчина попросил не публиковать его точку зрения, опасаясь быть узнанным, а другая собеседница пожелала, чтобы изменили ее имя. Мы выполнили эти просьбы.

Но мы уверены в том, что наши собеседники были искренни. Потому что это наши друзья, знакомые, одноклассники, однокурсники, люди, которых мы хорошо знаем и которым доверяем. Их мнения не всегда совпадают с нашим. Тем важнее, как нам кажется, взгляд со стороны на поворотный момент нашей общей истории, свидетелями которого мы стали.

Финляндия

Наташа, Аландские острова:

«Естественно, в Финляндии сейчас настроены очень плохо по отношению к России, все газеты пишут о событиях на Украине, все боятся, что Финляндия будет следующей. Особенно после того как Финляндия и Швеция заявили о возможном вступлении в НАТО. Когда все началось, я была в отпуске. В понедельник 28 февраля я вышла на работу, но никакого негатива к себе не почувствовала. Со мною здороваются, общаются, кто-то подходит и пытается узнать у меня побольше, надеясь, что я обладаю более достоверной информацией, чем в газетах. Меня даже как-то пытаются приободрить, поддержать. Коллега из Румынии пытается шутить, уговаривает, чтобы я близко к сердцу не воспринимала происходящее, убеждает, что это не наша вина, а ответственность политиков.

Но такая ситуация не везде. Моя хорошая знакомая живет в Хельсинки и работает в магазине, торгующем продуктами из Эстонии. Она сказала, что пока все нормально, но в городе Вантаа, который расположен рядом с Хельсинки, избили русскоязычных молодых людей. По ее словам, из магазинов убрали всю русскую продукцию, русскую водку, русский майонез, чтобы ничто не напоминало о России.

Я очень переживала, что события на Украине отразятся на моих детях. Дети ведь сразу все воспринимают, о чем слышат от взрослых. Сын говорит, что с друзьями в школе обсуждает события, никакой травли нет, все нормально. Дочка помладше, она рассказывает, что учительница половину урока рассказывала о войне. Ей правда, не понравилось, как это все было преподнесено, дочка очень любит Россию, говорит, что она россиянка. Она переживает, что даже о Великой Отечественной войне здесь рассказывают совсем по-другому. Но ее одноклассники к ней отношения не изменили. Я думаю, что как со стороны России, так и со стороны Украины идет много ложной информации.

Я очень жду результатов переговоров, для нас это очень важно. От этого зависит, насколько просто будет ездить в Россию, будем ли мы видеться с родственниками.

Многие опасаются, что могут лишиться финского гражданства или что придется выбирать между Россией и Финляндией. Люди напуганы.

У нас на Аландах каждый месяц первого числа проверяется система оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Обычно на весь город сигнал тревоги несколько секунд гудит. А 1 марта не стали давать сигнал, хотя в газетах было предупреждение. Видимо, чтобы людей не пугать лишний раз».

Наталья, Хельсинки:

"До приезда в Финляндию я жила в США. И там, и здесь всегда было настороженное отношение к русским. Финны старшего поколения помнили Зимнюю войну. Но со временем разногласия сгладились, и более молодые люди стали относиться к россиянам достаточно терпимо. Но теперь былая неприязнь усугубилась. Бывшим гражданам России и раньше было сложно найти в Финляндии хорошую работу, а теперь это стало практически невозможно. Мой муж тоже из России, хотя уже давно живет в Финляндии, он бизнесмен. Все его деловые партнеры из России, теперь не знаю, что будет с его бизнесом».

Савонлинна, Финляндия

Швеция

Олег, город Буден:

«Пока к русским отношение не изменилось. Во всяком случае, я этого не замечал. Конечно, здесь все против военных действий, говорят о том, что нельзя захватывать независимые страны, нарушать международные нормы. У меня есть друзья в Прибалтике. Недавно друг позвонил из Прибалтики, спросил, дескать, все ли между нами по-прежнему? Я удивился, сказал, что между нами ничего не может измениться.

Заметно, что шведы боятся. Воевать никто не хочет. Я считаю, что воюют не Россия с Украиной, а Россия со Штатами, а Украину они подставляют под эту раздачу.

Вроде как это понимают, но тут своя пропаганда, там своя. Я постоянно слушаю шведское радио, здесь тоже клонят все в одну сторону, собирают деньги для помощи Украине. Надеюсь, что негативное отношение не перекинется на русских, которые здесь живут. Хотя в тех местах, где много мигрантов с Украины, могут быть эксцессы. Между русскими и украинцами отношения, конечно, будут надолго испорчены».

Яна, Стокгольм:

«Сейчас у людей много страха, ненависти. Я даже не про шведов говорю, а вообще про людей вокруг. Кто-то не фильтрует эмоции и переносит их на русских, кто-то не понимает, что происходит. У меня подружка в Харькове сидит в подвале, и мы пытаемся друг друга поддержать. В Швеции меня только однажды упрекнул знакомый швед в том, что россияне молчат и ничего не делают, чтобы остановить военные действия. Я попыталась рассказать о том, как это непросто и чем человек рискует.

У меня есть и украинские, и русские корни. Так что для меня все это еще сложнее переживается, ощущение полнейшего внутреннего раздрая.

Я сопереживаю и людям, которых сейчас бомбят, и которых бомбили до этого, и русских жалко, и себя жалко, потому что происходящее – клеймо на всю нацию. Но, конечно, любые конфликты нужно решать мирно, а не доводить ситуацию до той катастрофы, которую мы сейчас наблюдаем.

Конечно, русофобия в Швеции есть, и часто с ней сталкиваются дети. В школе в младших классах детям показывают новости, но в игровом формате, рассказывая о мировых событиях в доступных формах. У детей не развито критическое мышление, поэтому информацию о действиях России они могут переносить на своих одноклассников. Там, где мудрый учитель, мудрые родители, которые обсуждают это с детьми, русофобию удается пресечь. Но есть случаи, когда педагог не справляется с ситуацией, и это приводит к травле русскоговорящих детей. Слышала от своей приятельницы, что ее дочка боялась нарисовать в школе российский флаг. У других детей более позитивный опыт, когда к ним подходят, обнимают, говорят, чтобы не боялись, так как они находятся в Швеции. Здесь, я думаю, многое зависит от школы и семейного бэкграунда.

Русофобия очень сильно подогревается медиа. Задолго до событий на Украине, в январе, здесь было много сообщений о том, что русские хотят захватить Готланд – остров в Балтийском море, который принадлежит Швеции и является стратегической военной точкой. Шведы боятся непредсказуемости России. Здесь, как и в России, много людей, которые сидят и смотрят один телевизионный канал, читают одно издание, не способны критически оценивать информацию, разграничивать власть, правительство и граждан.

Психологически в Швеции проще тем, у кого сформировался свой круг приятелей, знакомых, коллег, которые вряд ли изменят отношения к человеку из-за событий на Украине. Сложнее тем, кто не успел обзавестись своим кругом общения».

Швейцария

Светлана:

«Я живу в маленькой деревне, поэтому сложно говорить, что происходит в стране. Знаю, что в крупных городах прошли митинги с украинскими флагами против войны. Русскоговорящее сообщество разделилось на два лагеря – одни осуждают военную операцию, другие пытаются ее оправдать.

Я сегодня проводила урок русского языка с мальчиком, который с мамой приехал из Узбекистана. Мама пожаловалась, что в школе сына воспринимают как представителя страны-агрессора. Вообще, в Швейцарии русскоязычных людей воспринимают как носителей русской культуры, не идентифицируя по национальной принадлежности. Швейцарцы и раньше не делали особых различий между теми, кто приехал из России, Украины, Казахстана, Узбекистана. Детей сейчас выделяют по этому признаку.

Мы все поневоле несем на себе отпечаток этой ситуации только потому, что говорим по-русски.

Где-то я читала, что русских не обслуживают в ресторанах. Я думаю, что в Швейцарии до этого не дойдет. Это очень толерантная, осторожная, бизнес-прагматичная нация, они много раз подумают, прежде чем будут делать политические шаги. В минувшее воскресенье меня пригласили сыграть на органе в церкви. Я играла Чайковского, романс Шостаковича, играла очень эмоционально. В зале была удивительная тишина, меня слушали, замерев. Только после выступления одна женщина подошла и спросила: мол, вы, наверное, из России? Это швейцарцы, они очень вежливы и всегда держат дистанцию. Они не знают, какую я занимаю позицию, но они видят мое беспокойство, волнение. Все понимают, что мы против того, чтобы проливалась кровь. Я ощущаю огромное беспокойство за будущее».

Израиль

Эйлат, Израиль

Елена:

"Здесь все осуждают действия Путина, не вижу, чтобы кто-то был за Россию. Даже когда силами самообороны был застрелен гражданин Израиля Роман Бродцкий, никто не осудил Украину. Я общаюсь в основном с коренными израильтянами и не замечаю, что кто-то стал ко мне хуже относиться. Но подозреваю, что еще придется с этим столкнуться.

У меня в Киеве живет сестра, еще 23 февраля мы с ней разговаривали по телефону, никто ни о чем не догадывался. А в 5 утра она звонит мне: "Лена, нас бомбят".

У неё сын, 25 лет, сейчас она старается его удержать, чтобы не шел воевать с русскими, так как многие его друзья пошли. У него была травма позвоночника в 16 лет, и он получил освобождение от армии, но все равно рвется. Хотя они имеют российские паспорта и прописаны в Крыму".

Германия

Татьяна:

"Я редко выхожу из дома, даю частные уроки и общаюсь в основном с учениками и с семьей мужа, он немец. Поэтому с негативным отношением к русским пока не сталкивалась. Но в нашем городе владелец одного ресторана повесил на дверях в заведении объявление, что русским здесь не рады. Правда, мэр города осудил такую позицию и подчеркнул, что это единичный случай".

Бавария, Германия

США

Виктория, Сиэтл:

«Пропаганда у нас мощно работает. Понятно, что цель пропаганды – не донести информацию, а людям башку снести.

У меня дома сейчас идет ремонт. Работает бригада из трех человек – украинец из Львова, белорус и русский из Башкирии. Очень скромные милые ребята, все друг с другом общаются. Конечно, мужчина из Львова переживает: его сын через день должен был вылететь в Америку. У него украинское радио работает на полную катушку, а я на YouTube слежу за фронтами. Потом обмениваемся информацией.

У нас в соцсетях есть группа Русский Сиэтл. Девочка сообщила, что сломала руку, не заметила, как пришла Масленица, и очень хочет блинов. Существует доставка «Русский хавчик», который по твоему желанию очень быстро порадует тебя блинами. В общем, после того как она высказала желание поесть блинов, ее закидали гневными комментариями: дескать, пока бомбят мой Харьков, как ты можешь есть блины! У девчонки истерика, ее, как могли, успокоили. А что теперь человеку, который сломал руку, и блинов нельзя поесть? В итоге голоса разума возобладали, конечно.

Я пока не заметила, чтобы у нас менялось отношение к русским. Конечно, все переживают, с утра до ночи смотрят новости. Я посмотрела иранские новости, там вообще полный трэш: американские империалисты поссорили два братских народа. Причина военных конфликтов либо упирается в деньги, либо используются президентами, чтобы поднять свой рейтинг. Когда Ливию бомбили, тоже было много разговоров о тиране Каддафи. А в реальности Саркози слишком много денег взял и не хотел отдавать.

Конечно, жалко мирных граждан. Когда снаряды прилетают, людям уже все равно, что стало истинной причиной. Во время конфликта в Приднестровье оказались родители моего мужа. Отец мужа – стопроцентный молдаванин - постоянно жаловался, что русские все вино выпили. Когда бомба прилетела из Молдавии, он тут же вылечился от молдавского национализма.

В Сиэтле была одна акция в поддержку Украины. У нас в соцсетях звучали призывы не посылать деньги в Россию, не помогать русским. Люди возмутились, как можно не помогать своим родителям? Но уже появились единичные жалобы, что дети в школе сталкиваются с буллингом.

У меня знакомая - русская из Казахстана, медсестрой в школе работает. Один учитель все время жаловался, что ему не климатит, слишком часто дожди идут. А она возьми и скажи: «А что ты жалуешься. Возьми и езжай в свой теплый Израиль». Так он обратился в специальную комиссии, было заседание, на котором разбирали этот случай.

Не знаю, уволили медсестру или только временно отстранили от работы, но ей досталось по полной схеме. Представьте, как бы это выглядело в России, если бы мужик побежал жаловаться в комиссию, потому что ему не то сказали. В общем, в каждой стране своя специфика.

Я думаю, что на отношение к русским ситуация на Украине особенно не повлияет. Многое будет зависеть от успеха операции. Если она провалится, то, конечно, будет жесть. Я как прагматик и экономист придерживаюсь мнения, что причину подобных ситуаций нужно искать в деньгах. Конечно, меня вся эта ситуация расстраивает. Я, наверное, теперь долго не увижу брата, который живет в России».