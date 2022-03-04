Информацию о списании денег с банковских карт назвали фейком

В мессенджерах 4 марта стали активно распространять информацию о несанкционированном списании денег с карточек Сбербанка. На самом деле это неправда, уверяют в пресс-службе Центра управления регионом РК.

В сообщениях пользователей призывали изменить настройки банковских карточек, отключив в приложении «Сбербанк Онлайн» функцию покупок в интернете без SMS-подтверждения.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что информация не соответствует действительности, массовых запросов по работе сервиса не наблюдается.