Информацию о списании денег с банковских карт назвали фейком
В мессенджерах 4 марта стали активно распространять информацию о несанкционированном списании денег с карточек Сбербанка. На самом деле это неправда, уверяют в пресс-службе Центра управления регионом РК.
В сообщениях пользователей призывали изменить настройки банковских карточек, отключив в приложении «Сбербанк Онлайн» функцию покупок в интернете без SMS-подтверждения.
В пресс-службе Сбербанка заявили, что информация не соответствует действительности, массовых запросов по работе сервиса не наблюдается.
- Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» надежно защищено, никаких взломов зафиксировано не было. Клиенты банка в мобильном приложении могут самостоятельно настроить разрешение на покупки по карте в сети интернет. Клиент может установить либо полный запрет на покупки через интернет, либо запрет на покупки с сайтов, которые не запрашивают дополнительную аутентификацию плательщика по 3Dsecure (кодом в СМС\Push). Такая возможность для клиентов была запущена в середине 2021 года для гибкости и безопасности клиентов. Массовых вопросов по работе сервиса мы не наблюдаем, – сообщила пресс-служба. // Фото: VisionPics/pixabay.com