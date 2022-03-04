Квартиры для детей-сирот предлагают продать мэрии Петрозаводска

Электронные аукционы на приобретение благоустроенных квартир объявила администрация Петрозаводска. Жилье предназначается социально незащищенной группе граждан, сообщили в мэрии.

Квартиры для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Принять участие в аукционе приглашают обычных граждан и юридические лица.

На электронной площадке «РТС-тендер» разместили 27 аукционов по приобретению благоустроенных квартир. Все они должны находиться в Петрозаводске. Общая площадь планируемого к покупке жилья должна быть не меньше 25 квадратных метров.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 345 384 рублей. Заявки на участие в торгах перестанут принимать 14 марта текущего года. // Фото: источник