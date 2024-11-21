На дороге, где вчера насмерть разбился водитель, произошло новое ДТП

На дороге, где вечером в среду, 20 ноября, насмерть разбился водитель «Шкоды», в четверг произошло новое ДТП.

Сигнал о дорожном происшествии поступил спасателям в 10:07. Автомобиль «Шевроле Нива» съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок.

На месте аварии на 78 километре автодороги К-8610 Петрозаводск – Суоярви работали спасатели и «скорая». В результате ДТП травмированы два человека.

Напомним, ранее на этой трассе в районе Кутижмы столкнулись «Шкода» и «Тойота». // фото «ОПС по Пряжинскому району»