21 ноября 2024, 11:32
На дороге, где вчера насмерть разбился водитель, произошло новое ДТП
Внедорожник вылетел с дороги в кювет и опрокинулся на бок, пострадали двое
На дороге, где вечером в среду, 20 ноября, насмерть разбился водитель «Шкоды», в четверг произошло новое ДТП.
Сигнал о дорожном происшествии поступил спасателям в 10:07. Автомобиль «Шевроле Нива» съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок.
На месте аварии на 78 километре автодороги К-8610 Петрозаводск – Суоярви работали спасатели и «скорая». В результате ДТП травмированы два человека.
Напомним, ранее на этой трассе в районе Кутижмы столкнулись «Шкода» и «Тойота». // фото «ОПС по Пряжинскому району»