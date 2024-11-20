Человек погиб в страшном ДТП сегодня в Карелии

Авария со смертельным исходом произошло в среду, 20 ноября, в Пряжинском районе. Спасателям сообщили о столкновении двух автомобилей на автодороге Петрозаводск-Суоярви в 16:49.

По информации пожарных, произошло лобовое столкновение двух машин, одна из которых затем опрокинулась в кювет. В результате аварии погиб один человек, еще трое травмированы.

В дорожной полиции сообщили, что вблизи Кутижмы столкнулись автомобили «Шкода» и «Тойота».

«По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил касательное столкновение с автомобилем Toyota Avensis, с последующим съездом в кювет»,

- прокомментировали в ГАИ.

На месте скончался водитель «Шкоды», пассажиров госпитализировали. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. // фото пресс-службы ГАИ/ «ОПС по Пряжинскому району»