Арсенал и миллионы: что нашли при обысках у экс-мэра Петрозаводска

Во время обысков в московской квартире бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского нашли целый арсенал и коллекцию ценных вещей. Среди находок — два ятагана времен Османской империи, донская казачья шашка ручной работы и заказная сабля из серебра, передает Mahs, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации канала, также обнаружены коллекционные часы марок Seiko, Hamilton и Rado в золотом корпусе с кожаными ремешками, украшения жены, несколько шкатулок, пачки пятитысячных купюр, доллары и чехол для очков Prada.

Обыски продолжились и в доме Любарского в селе Спасская Губа (Карелия), площадь которого составляет 120 квадратных метров. В имении нашли баню, собственный причал, байдарки, квадроциклы, багги и болотоходы. Кроме того, в одной из комнат обнаружены тактический шлем и шевроны, которые, предположительно, остались у экс-мэра после возвращения с зоны СВО.

У Любарского есть и другой загородный дом — в Ярославской области, с участком в 4,5 гектара, баней на 51 квадратный метр, жилым домом в 140 квадратов и гаражом площадью 37 квадратных метров.

Напомним, сегодня утром сотрудники силовых структур наведались в квартиру, где он проживал в последнее время. Там была найдена крупная сумма денег. Следствие полагает, что эти средства Любарский накапливал годами, получая их за содействие в разрешении различных вопросов.

Среди них — предоставление необоснованных преимуществ одной из компаний при заключении и исполнении государственных контрактов, связанных с организацией лечебного питания в больницах, а также приемкой выполненных работ. // фото: «Петрозаводск говорит»