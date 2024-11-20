Сбежавший с места ДТП пьяный пудожанин решил откупиться и прогадал

Совершившего ДТП и сбежавшего водителя нашли, он отказался пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Отвечать за это автомобилист не желал и попытался подкупить полицейских. В итоге оказался на скамье подсудимых по уголовному делу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент случился в июле этого года в одном из дворов Пудожа. Когда покинувшего место аварии водителя задержали, он решил лично дать взятку инспекторам ДПС.

Каждому предлагал по 20 тысяч рублей, то есть в итоге 40 тысяч. Полицейские взять деньги отказались, в отношении водителя возбудили уголовное дело. В суде он во всем признался и раскаялся.

Вместо того, чтобы только лишиться прав, мужчина получил судимость. Его приговорили к штрафу в сумме 100 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев. Ежемесячно он должен платить не менее 10 тысяч рублей. // фото: pixabay.com