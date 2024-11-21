Агрессивный молодой человек избивал людей под Петрозаводском

В Прионежском районе перед судом предстанет 25-летний молодой человек. Он обвиняется в нанесении побоев, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в один из дней мужчина вломился в квартиру своей 49-летней знакомой. Он выбил дверь и начал избивать женщину, которую спасла только подруга, находившаяся в это время вместе с ней.

Через пару недель жертвой злодея оказалась его бывшая девушка. Мужчина выпивал вместе с 21-летней женщиной, когда между ними вспыхнул конфликт. Злоумышленник схватил стул и ударил бывшую возлюбленную им по спине. Затем он бросил стул в девушку, но та увернулась.

Свою вину по обоим эпизодам мужчина признал. Материалы переданы в суд. // Фото: freepik.com