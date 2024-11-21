Мужчина наелся пирожных в гипермаркете и спрятал часть в карман

Мужчина опустошил упаковки с кондитерскими изделиями в гипермаркете в Петрозаводске.

Часть сладкого он съел на месте, а часть спрятал под одежду и попытался скрыться. Помимо кондитерки он попытался вынести без оплаты хлебобулочные изделия и сыр. Но нарушителя заметили и вызвали на место росгвардейцев.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 31-летнего сегежанина. Мужчину отвезли в отделение полиции. // фото «Петрозаводск говорит»