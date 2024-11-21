Один человек пострадал при столкновении микроавтобуса и фургона

В Прионежском районе на трассе «Кола» ночью столкнулись фургон и микроавтобус. Одного человека увезли в больницу.

21 ноября около 2 часов ночи столкнулись микроавтобус Ford Transit и фургон JAC, сообщили в дорожной полиции. Транспортные средства получили механические повреждения.

В результате дорожной аварии 51-летний водитель микроавтобуса травмирован, его госпитализировали. // фото пресс-службы ГАИ