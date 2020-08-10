На дне Баренцева моря найдена машина с карельскими номерами

Дайвер с 20-летним стажем Андрей Шмаков обнаружил на дне Баренцева моря красный внедорожник, сообщает «Комсомольская правда».

Как выяснилось, Niva с госномером Республики Карелия оказалась слишком близко к воде в момент прилива и вскоре ушла на дно.

За годы своих многочисленных погружений я находил под водой всякое, в основном мелочевку разную: телефоны, часы, рыболовные снасти. В Норвегии как-то мне попалась потерявшаяся краболовка, полная крабов. Самое неожиданное – это труп человека, привязанный к бетонному кольцу под мостом через реку Широкая Салма,

- рассказывает Андрей Шмаков.

А уж что касается всевозможной техники, то дайверу приходилось по просьбе владельцев искать на дне водоемов снегоходы и лодочные моторы.

– Ребята ночью пытались выехать к морю по отливу, но застряли. Днем с отливом машину эвакуировали, - делится подробностями происшествия Андрей.