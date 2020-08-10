10 августа 2020, 16:29
Житель Карелии незаконно восстановил охолощенный пистолет Макарова
Оружие и патроны полиция нашла в кладовке петрозаводского дома
В кладовой одного из домов петрозаводского микрорайона Пятый поселок полицейские обнаружили незаконно изготовленное оружие и патроны к нему, сообщает МВД по Карелии.
Сотрудниками уголовного розыска по Петрозаводску была установлена причастность 37-летнего уроженца Костомукши к совершению данного преступления.
Подозреваемый незаконно приобрел оружейный ствол и установил его на охолощенный пистолет Макарова.
Согласно заключению экспертов-криминалистов, таким образом было изготовлено огнестрельное оружие. Также, как установили полицейские, мужчина незаконно приобрел и хранил 119 боевых патронов к пистолету.
Уголовные дела в отношении подозреваемого возбуждены по фактам незаконного приобретения, хранения, изготовления оружия и боеприпасов к нему.