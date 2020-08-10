В Петрозаводске разыскивают двух мужчин, попавших на видео

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, которые попали в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Они подозреваются в совершении имущественного преступления в начале августа.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, личности возможных злоумышленников пока не установлены.

Всех петрозаводчан и гостей города, которые что-либо знают об этих людях, просят звонить по номерам телефонов: +7960-212-02-43, +7906-209-60-90, +7-999-1770216. Конфиденциальность гарантируется.