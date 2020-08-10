Житель Архангельской области обманывал стариков в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Архангельской области. Он обвиняется в мошеннических действиях в Петрозаводске, сообщает пресс-служба ведомства.

Жертвами злодея становились пенсионеры. Он находил пожилых людей, представлялся работником Совета ветеранов и предлагал купить аппарат «Медиком 4» по явно завышенной цене. Попадаясь на уловки мошенника, пенсионеры соглашались приобрести товар.

Всего жертвами злоумышленника стали 19 пожилых людей. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд. Мошенник полностью компенсировал ущерб всем потерпевшим.