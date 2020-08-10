10 августа 2020, 15:07
Пожарные Лоухского района спасли от огня Пяозерский
Сарай загорелся в субботу, прямо посреди поселка
08 августа 2020год пожарное подразделение ПЧ-59 поселка Пяозерский привлекалось для ликвидации пожара, произошедшего в неэксплуатируемой хозяйственной постройки по адресу п. Пяозерский, ул. Молодежная, сообщается в паблике ОПС по Лоухскому району.
На фото хорошо видно, что горящий объект располагается фактически бок о бок с другими деревянными постройками, что могло привести к распространению пожара дальше.
Пожар успешно ликвидирован, распространения огня удалось избежать.