На центральной улице в Надвоицах зияет огромный провал

Огромный провал образовался на улице 50-летия Октября в Надвоицах. Объезжать разрушенный участок попросила глава администрации Сегежского района Марина Гусева на своей странице ВКонтакте.

По ее словам, из-за обильного таяния снега на прошлой неделе дорогу подтопило. Чтобы вода не разлилась, часть дороги вскрыли для слива вод.

- Уважаемые жители и гости Надвоицкого поселения, выбирайте путь в поселок по главной дороге ул. Ленина, минуя проезд по 50 лет Октября,

- написала Гусева.

Она заверила, что угрозы затопления сейчас нет, власти решают вопрос об установке перепускной трубы и приобретения необходимых материалов для работы спецтехники. // фото: Марина Гусева/ВКонтакте