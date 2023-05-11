Малыш выпал из окна жилого дома в Петрозаводске и выжил

Малолетний ребенок 11 мая, в четверг, выпал из окна жилого дома в Петрозаводске. Малыш остался жив, но получил травмы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Падение произошло из окна второго этажа, сейчас все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Подробности в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. По его словам, ребенок 2019 года рождения получил травмы головы, перелом предплечья и множественные ушибы.

Малыша госпитализировали в Детскую республиканскую больницу, его жизни ничто не угрожает.

Проверку держит на контроле республиканская прокуратура. Родителей призывают быть особенно бдительными с наступлением тепла. // фото: freepik.com