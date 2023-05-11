Упавшая на улице петрозаводчанка сломала руку и подала в суд на УК

Падение жительницы Петрозаводска на скользкой улице в январе этого года закончилось сломанной рукой. Женщина подала в суд на управляющую организацию, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Она считает, что закрытый перелом – прямое следствие неисполнения ответчиком своих обязанностей по уборке территории. Истица просит взыскать с УК утраченный заработок в сумме 35 тысяч рублей, а также 300 тысяч рублей за причиненный ей моральный вред.

Суд принял заявление к рассмотрению, но привлек в качестве соответчика арендатора помещения на скользкой улице. Предстоит разобраться, кто именно отвечал за этот скользкий участок. Рассмотрение дела назначили на 7 июня. // фото: pixabay.com