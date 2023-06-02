На Березовой аллее в Петрозаводске появится гранитный тигр

Сделанная из гранита скульптура тигра будет украшать Березовую аллею в Петрозаводске. Так решили горожане, сообщили власти республики.

Каменную фигуру Карелии подарили организаторы международного форума камнеобработки, который в мае прошел в регионе. В соцсетях запустили голосование на тему, где установить гранитного хищника.

Больше всего жителей высказались за Березовую аллею – 722 человека. Второе место отдали Левашовскому бульвару (620 голосов), третье занял парк 50-летия пионерской организации (288 голосов). // фото: из официальных источников