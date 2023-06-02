В Муезерском районе планируют реконструировать два участка автодороги

В Муезерском районе Карелии планируют провести реконструкцию двух участков автодороги Тикша – Муезерский. Об этом в прямом эфире «ЦУР объясняет» рассказал глава районной администрации Александр Пашук.

Речь идет о реконструкции участков с нулевого по 14-й и с 14-го по 28-й километр. Сейчас на объекте ведутся геодезические работы. В региональном бюджете заложены средства на разработку проекта реконструкции.

- Как только будет разработана документация, за счет федеральных денег, я надеюсь, приступим уже к реализации, к ремонту дороги,

- сказал Пашук.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.