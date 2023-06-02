Схема движения в одном из районов Петрозаводска изменится

Движение по Новосулажгорской улице в Петрозаводске запретят с 15 июня. Об изменении схемы движения сообщили в администрации города.

Ограничения связаны с работами по модернизации тепловой сети по программе ПАО «ТГК-1». Объект планируют сдать не позднее 26 июля.

Объехать перекрытый участок можно будет по Пограничной, Сулажгорской и Транспортной улицам, по Первомайскому проспекту. На них установят информационные знаки с указанием направления движения. // фото: администрация Петрозаводска