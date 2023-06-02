Владимир Любарский рассказал о планируемом ремонте в детском саду №20

Детский сад №20 на Машезерской в Петрозаводске ждет ремонт. В здании 1973 года постройки будут проводить кровельные работы.

По словам главы Петрозаводска Владимира Любарского, ООО «Основа» готовит проектно-сметную документацию. В ней будет запланирован ремонт кровли, козырьков и части фасада. Проект должны подготовить к 20 июня.

«Сумма, по предварительным подсчетам, получится немаленькая», - написал сити-менеджер в своем аккаунте. // фото с VK-страницы главы города