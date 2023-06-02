Ретропоезд «Ладожская Нерпочка» с 3 июня запустят в Сортавале

От вокзала Сортавалы до Валаамского причала с завтрашнего дня станет курсировать туристический поезд «Ладожская Нерпочка». Его расписание согласовали с расписанием скоростных «Метеоров», так что пассажиры смогут сразу отправиться на остров, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Для ретро-маршрута специально восстановили маневровый паровоз серии 9П.

- В выходные дни по маршруту будет курсировать поезд на паровозной тяге, в составе которого новый обзорный вагон открытого типа с панорамными окнами, стилизованный под эпоху начала XX века. В будние туристов будет катать рельсовый автобус,

- сказано в информации на сайте.

Также расписание поезда согласовали с расписанием беспересадочной группы вагонов поезда № 160, которые курсируют между Москвой и Горным паромк Рускеала.

В рамках проекта «Ладожская Нерпочка» построили новые остановочные пункты – Александрийская, Валаамский Причал и улица Гагарина.

Напомним, ранее администрация Сортавалы сообщала, что по городу будет ездить эко-трамвай. Видимо, это и есть тот самый рельсовый автобус. // фото: Сортавальское городское поселение