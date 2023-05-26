26 мая 2023, 20:01
Первый трамвай проехал по Сортавале
В карельском городе состоялся тестовый рейс эко-травмая
Сегодня в Сортавале состоялся первый тестовый рейс эко-трамвая. Об этом сообщает паблик городской администрации.
По предварительным данным, регулярные рейсы городского трамвая в Сортавале начнутся 3-5 июня, уточняется в сообщении. Точный маршрут травмая не раскрывается, однако известно, что доезжать он будет до улицы Валаамской.
О планах по запуску городского трамвая в Сортавале стало известно в 2022 году. Этот вопрос прорабатывался совместно с холдингом «РЖД». // Фото администрации Сортавалы