Настоящий лесоповал происходит в береговой зоне Петрозаводска

Текст, фото: Елена Малишевская

Строители жилого комплекса «Речка» благоустраивают территорию: согласно проекту рядом с домами должна появиться набережная с бетонными дорожками и бульвар. Для этого сейчас застройщик в большом количестве вырубает деревья, в том числе и непосредственно в береговой зоне. Вот только соответствующих документов, дающих право на рубку зеленых насаждений в русле Лососинки, исполнители заказа предъявить не могут. Депутаты Петросовета называют такие действия варварскими и незаконными, экологи утверждают, что природе может быть нанесен непоправимый ущерб.

22 мая петрозаводчане стали бить тревогу: по берегу Лососинки рубят деревья. Некоторые горожане прислали фотографии с места событий депутату Петросовета Ольге Тужиковой. Она тут же выехала в район застройки ЖК «Речка», запросила акты на проведение работ. Такой документ – за подписью членов комиссии администрации Петрозаводска - подрядчик предоставил, там были перечислены деревья, подлежащие рубке, в том числе «непосредственно в воде». Депутат позвонила в министерство природы Карелии, и начальник отдела водных ресурсов Иван Красильников сообщил:

«Мы Лососинку, включая ее русло, никому в пользование не давали. Эта вырубка нелегитмна».

Тужикова спросила у чиновника: «А не хочет ли он приехать на место и остановить эту незаконную рубку?». Красильников ответил: «Нет, мы это делать не уполномочены. Но когда к нам поступят документы, мы примем меры административного реагирования».

К сожалению, такую же позицию занимает и мэрия Петрозаводска, выдавшая разрешение на снос зеленых насаждений: «Пусть они сначала сделают, а потом мы проверим, все ли хорошо». Проверять особо будет нечего – по нашим наблюдениям, рубят практически все подряд, включая молодые крепкие деревья.

Мы выехали на место вырубки вместе с депутатом Тужиковой – она зафиксировала пеньки, оставшиеся в береговой зоне, чтобы приложить фотографии к заявлению в полицию. Только на маленьком пятачке мы насчитали более шестидесяти уничтоженных деревьев, среди них березы, осины, клены, вязы. Ольга Тужикова – биолог и эколог по первому образованию, по ее оценке среди вырубленных ценных пород не было старых деревьев, подлежащих сносу. Непоправимый вред может быть нанесен и реке Лососинка, и Онежскому озеру, который является источником питьевого водоснабжения.

«Деревья укрепляли береговую зону, и теперь земля поползет в воду, безусловно. В ней могут содержаться тяжелые металлы, ведь это территория, на которой долгое время располагались цеха Онежского тракторного завода. Кроме того, есть риск понижения уровня воды и последующего высыхания Лососинки».

Депутат Петрозаводска и представитель «зеленых» Дмитрий Рыбаков считает, что риски для здоровья жильцов построенных домов в ЖК «Речка», вероятно, резко увеличились.

«Эта территория - бывшая промышленная площадка. Более того, это та ее часть, на которой размещалось и функционировало долгие годы литейное производство. В связи с длительным загрязнением в почвогрунтовой толще сформировалась техногенная аномалия - свинец, цинк, медь, сурьма, хром, мышьяк и другие металлы и полуметаллы. По свинцу, согласно нормативам, категория почв - чрезвычайно опасная».

Администрация Петрозаводска не видит оснований для паники, с гордостью пишет в пресс-релизах, что «работы выполняются без привлечения бюджетных средств». Также мэрия сообщает, что «у реки застройщик организует набережную и бульвар, на котором высадит более 90 новых деревьев и около трех тысяч кустарников». Во-первых, деревьям еще нужно время, чтобы вырасти, и все ли приживутся? А во-вторых, посадить обещают 90 деревьев, но вырубить, согласно актам, 428. Разумно ли это в городе, где жители страдают от песчаных бурь и загрязненного воздуха? Петрозаводчане считают, что это, мягко говоря, недальновидное решение.

«Ямка – одно из немногих действительно зеленых мест Петрозаводска. Будет очень грустно, если все здесь уничтожат».

«А посмотрите, какие ветра теперь в столице Карелии! Все потому, что леса вырубаются с немыслимой скоростью».

«Четырехкомнатная квартира в ЖК «Речка» стоит 12 миллионов рублей. Богатым продают «вид» из окна, вот его и делают».

26 мая депутат Тужикова направила исковое заявление в Петрозаводский городской суд. В нем, в частности говорится:

"Участок, отведенный под вырубку, полностью входит в береговую, прибрежную и водоохранную полосу р. Лососинка. Ни ООО «Александровский завод», ни АПГО (администрация Петрозаводского городского округа) работы по установлению границ водного объекта (р. Лососинка) на спорном участке не инициировало, уточнение границ водного объекта не производили, соответственно в настоящее время установить, где заканчиваются земли, относящиеся к ведению АПГО, и где фактически начинается русло водного объекта, невозможно".

Кроме явного вреда экологии, который наносится уничтожением деревьев, смущают все обстоятельства, при которых мэрия выдала разрешение на вырубку. И возникает целый ряд вопросов: почему за снос зеленых насаждений не взимается восстановительная стоимость? Как выдано разрешение на рубку при отсутствии сформированного земельного участка? Почему оно вообще выдано, если деревья растут на берегу, в русле и даже в воде?

Согласно части 1 статьи 8 Водного кодекса РФ водные объекты находятся в собственности Российской Федерации. Распоряжаться руслом Лососинки администрация Петрозаводска не имеет права. Впрочем, юридическую оценку этому всему должны дать соответствующие органы. Надеемся, в самое ближайшее время, а не когда будет поздно.