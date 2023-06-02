Дом на Мурманской: у коммунальщиков своя версия истории

1 июня «Петрозаводск говорит» рассказал о доме №19-а по улице Мурманская: там случилась авария с трубами горячего водоснабжения. По версии жильцов дома, которые обратились в нашу редакцию, на протяжении 20 дней 16 квартир оставались без горячей воды, а сотрудники управляющей компании бездействовали. И только обращение к частному сантехнику помогло исправить ситуацию. Сегодня директор УК «Жилой Дом +» Сергей Осадчий прокомментировал эту историю.

Во-первых, юридические правовые отношения у жильцов этого дома с обслуживающей организацией, а не с управляющей компанией «Жилой Дом +». Во-вторых, коммунальщики никогда не отказывались устранять аварию, более того, как рассказывает Сергей Осадчий, предприняли все необходимые меры.

«Для замены труб нам нужен был доступ к коммуникациям, о чем мы сообщили собственникам квартир в предписаниях. Они должны были разобрать пол, только таким образом был возможен ремонт. Этого сделано не было».

По данным Осадчего, хозяева квартиры №9 вообще не пускают к себе, жильцы квартиры №4 также проигнорировали просьбу обеспечить им доступ к трубам.

Вызов «частного сантехника» может повлечь еще более серьезные проблемы, уверены в обслуживающей компании.

Течь из труб не устранена, в таком состоянии дом в новый отопительный сезон запускать недопустимо. Может «рвануть» в любой момент, что, скорее всего, повлечет за собой разрушение несущих конструкций здания. // фото unsplash.com