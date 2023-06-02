02 июня 2023, 13:24
Общество

Поддерживать порядок в Сортавале будут помогать народные дружинники

В случае необходимости сортавальскую дружину могут преобразовать в отряд местной самообороны

Народную дружину создали в Северном Приладожье.

Добровольцам из «Сортавальской дружины» предстоит пройти обучение, после чего они смогут помогать полиции поддерживать правопорядок.

Как сообщили в администрации города, при необходимости «Сортавальскую дружину» преобразуют в отряд местной самообороны по защите интересов РФ на территории Сортавалы. // фото VK-паблик администрации поселения

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новости Карелии
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дружинники
Сортавальская дружина