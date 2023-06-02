Летнюю оздоровительную кампанию обсудят на планерке в мэрии

Темой очередной планерки в мэрии Петрозаводска станет летняя оздоровительная кампания. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

В городской администрации обсудят, как будут работать пришкольные лагеря, какие в городе состоятся спортивные сборы, а также - куда школьники смогут пойти работать во время каникул.

Планерка начнется в понедельник в 10 утра. Трансляция будет вестись в Интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»